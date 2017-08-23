МИД заявил о подготовке ответных мер на новые антироссийские санкции США

Россия начала разрабатывать ответные меры из-за расширения санкций США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Документ опубликован на сайте министерства.

«За последние годы Вашингтон “по идее” должен был бы усвоить, что для нас язык санкций неприемлем, решению реальных проблем подобные действия только мешают. Пока, однако, не похоже, что там пришли к пониманию столь очевидных истин» — говорится в заявлении Рябкова.

По словам замминистра, «тренд» на последовательный развал двусторонних отношений был задан администрацией бывшего президента США Барака Обамы.

22 августа США ввели санкции против российской компании «Гефест» и против россиян Ирины Хуиш, Рубена Киракосяна, Михаила Писклинина и Андрея Сербина. Они якобы оказывали помощь компаниями, в отношении которых США были введены ограничения из-за ракетной программы КНДР.

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Генеральный директор «Гефеста» Рубен Киракосян заявил, что компания не заключала договора с Северной Кореей и не вела с ней переговоры в течение пяти-шести лет.

Напомним, 28 июля МИД России объявил о приостановлении использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. Также российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек. Такое решение в МИД назвали ответной мерой после принятого Сенатом США закона о санкциях против России.

Позднее посольство США в России объявило о приостановлении выдачи неиммиграционных виз по всей России с 23 августа. С 1 сентября, согласно сообщению посольства, выдача виз возобновится, но все собеседования будут проходить только в американском посольстве в Москве.

Такое решение американская сторона объяснила ограничением Россией численности сотрудников дипломатической миссии США.