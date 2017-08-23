«Ведомости» узнали о поручении РАНХиГС подготовить 162 кандидата в губернаторы

Академии госслужбы при президенте (РАНХиГС) поручили подготовить 162 кандидата в губернаторы, узнала газета «Ведомости». Издание ссылается на постановление правительства, а также на собеседника в правительстве.

В документе поручается подготовить «высокопотенциальных руководителя для возможного выдвижения в краткосрочной и среднесрочной перспективе на должности высших должностных лиц» в 85 регионах. На эти цели РАНХиГС получит 260 млн руб. Подготовка завершится к концу 2018 года.

По словам замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексея Колесникова, программа уже началась. Он не стал уточнять, на какие должности готовят управленческие кадры высшего уровня.

Вместе с тем политологи Евгений Минченко и Михаил Виноградов заявили, что высшими должностными лицами регионов закон называет их руководителей. По их словам, в постановлении речь идет именно о подготовке кандидатов в губернаторы.

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Кроме этого, сотрудник аппарата правительства подтвердил газете, что можно ли говорить о подготовке губернаторского кадрового резерва. «По сути, так и есть. Это так называемый резерв повышенной готовности для регионов», — сказал он.

По словам источника, близкого к академии, проект инициировала администрация президента. Собеседник в самой академии сообщил, что программа обучения разработана РАНХиГС, корпоративным университетом Сбербанка, Школой управления «Сколково» и Высшей школой экономики, инициатива же принадлежала РАНХиГС, администрации президента и правительству.

Директор Центра технологий госуправления РАНХиГС Владимир Южаков отметил, что обучение не означает, что люди обязательно будут выдвинуты на высшие должности в регионах, и не обязывает президента выбирать кандидатов в губернаторы именно из этого резерва.

По данным газеты, в проекте участвуют действующие руководители, среди которых депутаты Госдумы, вице-губернаторы, члены Совета федерации и топ-менеджеры госкомпаний.