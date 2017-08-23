Госдума предложила банкам чаще оповещать клиентов о балансе на карте

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков разработал законопроект, который обяжет банки оповещать клиента о балансе на счете после каждой операции с картой. Об этом «Коммерсантъ» узнал от автора инициативы.

По его словам, законопроект направлен на борьбу с закредитованностью населения. Сегодня оповещения о размере текущей задолженности по кредиту, сумме доступного кредитного лимита, произведенных за предшествующий месяц платежах по кредиту, а также о размере предстоящего платежа предоставляется заемщику кредитной организацией не реже раза в месяц, пишет «Коммерсанъ».

«Видя на счете определенную сумму, клиент банка не понимает, что это овердрафт. Люди, заблуждаясь, используют деньги банка, за которые потом вынуждены платить проценты, и попадают в кредитную кабалу»,— уверен Аксаков.

По данным газеты, банкиры скептически относятся к инициативе законодателей: эта инициатива не принесет «ощутимой пользы клиентам».

«Введение необходимости подобного информирования по кредитным картам посредством СМС-сообщений потребует дополнительной доработки систем информирования, что повлечет временные и финансовые затраты»,— считает зампред правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко.

Овердрафт — особая форма банковского кредита, которым может воспользоваться заёмщик с временной потребностью в денежных средствах. В отличие от обычного кредита, погашение задолженности направляются все суммы, поступающие на счёт клиента.

По данным ЦБ, в 2016 году кредитные организации эмитировали 254,7 млн банковских карт, из них 34,2 млн это расчетные карты с овердрафтом и 31 млн кредитные карты, уточняет «Коммерсанъ».