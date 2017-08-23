Лидеры «нормандской четверки» поддержали решение о перемирии в Донбассе

Лидеры стран «нормандской четверки» — президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, российский лидер Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко — провели совместный телефонный разговор. Главы государств заявили, что поддерживают предстоящее решение контактной группы объявить новый режим прекращения огня в Донбассе с сентября. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как отмечает пресс-служба кабмина ФРГ, стороны выразили надежду, что «соглашение о прекращении огня приведет к устойчивому улучшению ситуации с безопасностью школьников и всего гражданского населения Донбасса».

Главы стран также обязались «встать лично за идею прекращения огня для дальнейшей реализации минских договоренностей».

22 августа президент Украины Петр Порошенко объявил, что во время сессии Генеральной ассамблеи ООН Украина выступит с предложением ввести в Донбасс миротворцев международной организации, а также вооруженной миссии ОБСЕ.

В марте МИД России заявлял, что миротворческая миссия ООН в Донбассе «нецелесообразна», поскольку минские соглашения предусматривают мониторинг, который уже осуществляет ОБСЕ.