Бывший вице-губернатор Приморья получил 2,5 года условно

Суд во Владивостоке приговорил бывшего вице-губернатора Приморья Сергея Сидоренко к 2,5 года условного заключения по статье «превышение должностных полномочий» (статья 286 УК РФ), сообщает Интерфакс.

Сидоренко обвиняли в махинациях при распределении материальной помощи аграриям, потерявшим урожай в 2016 году во время тайфуна «Лайонрок».

Бывший вице-губернатор считает, что наказание слишком суровое и, возможно, обжалует приговор. «Ущерба нет, пострадавшего, соответственно, тоже нет. Почему такое решение, я не понимаю», — сказал он.

О задержании вице-губернатора стало известно в ночь на 21 декабря, обыски также прошли у брата чиновника — директора ФГУП «Дальневосточное» Владимира Сидоренко.

Сергей Сидоренко занимался в администрации Приморского края вопросами сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли.

Напомним, тайфун «Лайонрок» обрушился на Приморье в конце августа. В результате было подтоплено 170 населенных пунктов, разрушено около 550 километров дорог и 115 мостов. Губернатор края Владимир Миклушевский в декабре объявил, что ущерб, нанесенный стихией, составил более 7 млрд рублей.

Максим Прошкин