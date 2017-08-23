В Нижнем Новгороде мужчина с ножом напал на сотрудников завода

Мужчина с ножом напал на работников завода «ГАЗ» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщает агентство «В городе N».

ТАСС со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк сообщает о возбуждении уголовного дела об убийстве двух и более лиц. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

«По версии следствия, 23 августа ранним утром на территории одного из предприятий города Нижнего Новгорода на почве ревности работник нанес ножевые ранения своей знакомой 1976 года рождения, а также еще двоим работникам завода: мужчинам 1966 и 1961 годов рождения. От полученных ранений потерпевшие скончались», – сообщили в ведомстве.

По словам Волк, подозреваемый был ранен при задержании и позже доставлен в больницу.

По информации «Pro Город НН», мужчина напал на руководителей, которые «настояли» на его увольнении.

«Пришел на работу, ему сказали, что он уволен. Вот он и не сдержал себя», – сообщил собеседник «Pro Город НН». Он также добавил, что мужчина служил в горячей точке.