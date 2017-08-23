В России создадут территорию опережающего развития «Южные Курилы»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать территорию опережающего развития (ТОР) «Южные Курилы», сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы правительства.

По словам премьер-министра, в рамках ТОР будут развивать рыбный промысел, инфраструктуру, а также строительную отрасль.

«Это такой дополнительный толчок по развитию этой очень важной части Сахалинской области», — сказал Медведев. Кроме того он внес изменения в федеральную целевую программу по развитию Курильских островов.

Напомним, в июне 2015 года Медведев распорядился создать первые три территорий опережающего развития.

Две территории находятся в Хабаровском крае и одна в Приморье. Ожидаемый объем инвестиций в зону «Хабаровск» составит около 30 млрд рублей. В правительстве ожидают, что на ее территории будет создано около 3 тысяч рабочих мест. Основное направление — транспортно-логистическое, продукция металлургии.

Вторая территория в Хабаровском каре — «Комсомольск», ожидаемые инвестиции в нее составляют около 15 млрд рублей, предполагаемое количество новых рабочих мест аналогичное.

Приморская территория получила название «Надеждинский». В нее инвестируют около 7 млрд рублей и создадут там приблизительно 1,6 тысяч рабочих мест.

Максим Прошкин