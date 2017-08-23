Следствие попросило отправить под домашний арест Кирилла Серебренникова до 19 октября

Сторона обвинения попросила в Басманном суде Москвы отправить под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова до 19 октября. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов попросил отпустить Серебренникова под залог в 68 млн рублей, так как у него нет причин уезжать: у режиссера запланирован спектакль на 23 августа, от следствия не скрывался, загранпаспорта нет.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова заявила, что готова внести залог в любом размере за режиссера, сказал адвокат Харитонов.

«Прошу не применять ко мне меру домашнего ареста. Это не позволяет мне работать», — попросил Серебренников.

Сторона защиты также зачитала список поручителей, которые будут обязаны уплатить штраф в случае, если подозреваемый попытается скрыться от следствия.

В список вошли около 20 деятелей культуры, в том числе Филипп Киркоров, Константин Хабенский, Иван Ургант, Андрей Малахов, Евгений Миронов, Федор Бондарчук, Данила Козловский, Авдотья Смирнова, Игорь Верник, Людмила Улицкая.

Ранее следствие попросило отправить режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест. У здания суда, где решается вопрос об избрании меры пресечения Серберенникову, собралось около сотни человек. Они хлопают в поддержку режиссера и скандируют: «Свободу!».

Режиссера задержали утром 22 августа в Санкт-Петербурге и доставили в Москву на допрос. После допроса Серебренникова увезли в изолятор временного содержания №1.

Вечером Следственный комитет предъявил ему обвинение в мошенничестве. По версии следствия, он похитил 68 млн рублей, выделенных государством на проект «Платформа».

Также 22 августа Следственный комитет объявил в розыск продюсера спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерину Воронову.

Свою вину режиссер не признал. Обвинения в свой адрес он назвал абсурдными.

Сергей Лебеденко