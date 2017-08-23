СК возбудил уголовное дело о халатности после пожара в Ростове-на-Дону

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности чиновников и коммунальщиков, повлекшей смерть человека в результате пожара в частном секторе Ростове-на-Дону. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 293 УК РФ, сообщили в СК.

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков рассказал, что пострадавшими от пожара были признаны 602 человека.

Накануне МВД по Ростовской области возбудило уголовное дело по статье «умышленное уничтожение имущества путем поджога». При этом представитель МВД заявил, что назвать поджог причиной пожара преждевременно.

Местные жители утверждают, что пожар начался из-за поджога здания черными риэлторами. Однако источники ТАСС утверждали, что причиной могло стать возгорание бытовой техники в одном из домов из-за короткого замыкания.

21 августа в центре Ростова-на-Дону загорелись жилые дома. По данным ТАСС, горели около 30 домов.

В МЧС отмечают, что пожар начался в частном жилом доме 33 на улице Нижегородская, после чего перекинулся на соседние одноэтажные жилые дома. Местные жители утверждают, что слышали несколько взрывов. В результате режим чрезвычайной ситуации был введен на всей территории Ростовской области.

Один человек погиб, за медицинской помощью обратились не меньше 45 человек.