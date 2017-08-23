Суд отменил решение о выплате Сбербанком 66 млрд рублей «Транснефти»

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение по иску «Транснефти» к Сбербанку о взыскании с банка убытков по деривативам на 66 млрд рублей из-за ослабления рубля, сообщает Интерфакс.

Помимо этого суд обязал «Транснефть» выплатить Сбербанку 3 тысячи рублей судебных расходов. Постановление может быть обжаловано в кассационном суде.

Накануне стало известно, что «Транснефть» получила предложение от Сбербанка о заключении мирового соглашения. Пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин заявил, что в компании изучают предложение Сбербанка.

В 2013 году «Транснефть» заключила со Сбербанком сделку «в целях снижения стоимости обслуживания корпоративных облигаций», приобрела барьерный опцион-пут с отлагательным условием и продала барьерный опцион-колл с отлагательным условием на сумму $2 млрд с датой исполнения в сентябре 2015 года.

По итогам 2014 года, на который пришлась девальвация рубля, чистый убыток «Транснефти» по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) из-за этих операций составил 75,3 млрд рублей (почти 10% выручки). За девять месяцев 2015 года — еще 3,2 млрд рублей.

В дату истечения срока сделки в сентябре 2015 года Сбербанк уведомил «Транснефть» о курсе 66 рублей за $1 и об обязанности компании выплатить в пользу банка 66,95 млрд рублей. «Транснефть» выплатила эту сумму 21 сентября.

8 июня 2017 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Транснефти» к Сбербанку о недействительности сделки. По решению суда стороны будут должны возвратить друг другу все полученное по сделке.