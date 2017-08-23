Следствие заявило о попытках уничтожить доказательства по делу Кирилла Серебренникова

Режиссер Кирилл Серебренников пытался уничтожить часть документации по делу о хищении бюджетных средств, заявила в суде сторона обвинения.

Следователи также рассказали, что в декабре 2014 года продюсер Екатерина Воронова уничтожила часть «черной документации».

Сторона обвинения настаивает на том, что деятель культуры пытался скрыться от следствия, он якобы нарушил обязательство о явке и уехал в командировку в Санкт-Петербург.

Адвокат Дмитрий Харитонов пояснил, что Серебренников направлял письмо о том, что будет на съемках в Санкт-Петербурге.

«У меня нет ничего, кроме России, у меня ничего нет, кроме работы тут. Я занимался искусством. Я не знаю, зачем на меня наговаривают. Я работаю с профессионалами, которые не могли и не могут такого совершить», — сказал в суде режиссер.

Однако представитель следствия заявляет, что экс-гендиректор «Седьмой Студии» Юрий Итин дал показания на своего бывшего шефа, показания дали также экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, признавшая вину в хищении, сотрудница бухгалтерии Татьяна Жирикова, проходящая по делу свидетелем, а также другие лица.

Стороны защиты настаивает на том, что суду эти показания не представлены.

Напомним, в Басманном суде Москвы проходит заседание об избрании меры пресечения художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову, которого задержали в ночь на 22 августа.

Следствие просит посадить под домашний арест руководителя «Гоголь-центра» до 19 октября, адвокат просит отпустить под залог в размере 68 млн рублей. Залог готова внести главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.

Напомним, 23 августа Следственный комитет предъявил Серебреннкиову обвинение в мошенничестве. По версии следствия, он похитил 68 млн рублей, выделенных государством на проект «Платформа».

Также 22 августа Следственный комитет объявил в розыск продюсера спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерину Воронову.