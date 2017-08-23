Суд отправил под домашний арест Кирилла Серебренникова до 19 октября

Басманный суд Москвы принял решение отправить под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова, подозреваемого в хищении 68 млн рублей, до 19 октября, сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Общаться режиссеру разрешено только с близкими родственниками, отметил судья.

Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов просил отпустить Серебренникова под залог в 68 млн рублей, так как у него нет причин уезжать: у Серебренникова запланирован спектакль на 23 августа, от следствия не скрывался, загранпаспорта нет.

Главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова заявляла, что готова внести залог в любом размере за режиссера, сказал адвокат Харитонов.

«Прошу не применять ко мне меру домашнего ареста. Это не позволяет мне работать», — сказал Серебренников.

Сторона защиты также зачитала список поручителей, которые будут обязаны уплатить штраф в случае, если подозреваемый попытается скрыться от следствия.

В список вошли около 20 деятелей культуры, в том числе Филипп Киркоров, Константин Хабенский, Иван Ургант, Андрей Малахов, Евгений Миронов, Федор Бондарчук, Данила Козловский, Авдотья Смирнова, Игорь Верник, Людмила Улицкая.

Отметим, что сторона обвинения настаивала на том, что режиссер пытался уничтожить часть документации по делу.

«У меня нет ничего, кроме России, у меня ничего нет, кроме работы тут. Я занимался искусством. Я не знаю, зачем на меня наговаривают. Я работаю с профессионалами, которые не могли и не могут такого совершить», — сказал в суде режиссер.

Напомним, режиссера задержали утром 22 августа в Санкт-Петербурге и доставили в Москву на допрос. После допроса Серебренникова увезли в изолятор временного содержания №1.

Вечером Следственный комитет предъявил ему обвинение в мошенничестве. По версии следствия, он похитил 68 млн рублей, выделенных государством на проект «Платформа».

Свою вину режиссер не признал. Обвинения в свой адрес он назвал абсурдными.

Сергей Лебеденко