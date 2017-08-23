В Киеве разгорелся скандал из-за поездки школьников в Россию

Народный депутат Украины от партии «Самопомощь» Наталья Веселова раскритиковала поездку украинских школьников в Росиию и высказала обеспокоенность насчёт деятельности Российского центра науки и культуры в Киеве, который ее организовывал. Об этом сообщает «Громадское».

Речь идет о поездке украинских школьников в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе «Здравствуй, Россия!».

Веселова заявила в фейсбуке, что ее возмущает работа в Украине и за рубежом ряда «так называемых "русских культурных центров"».

«Возможное влияние на украинских детей и молодёжь может привести к катастрофическим последствиям», — написала она. Веселова также предложила проверять деятельность подобных организаций на причастность к российским спецслужбам.

В Минобразования Украины и СБУ заявили, что не могут повлиять на выбор родителей так как поездка состоялась на каникулах. При этом в СБУ призывают отказаться от поездок в Россию, так как туристов «часто используются для привлечения к шпионской деятельности и шантажируют».

12 августа на сайте организатора поездки Российского центра науки и культуры в Киеве появилась информация, что около 70 украинских подростков поехали в Россию.

Российский центр науки и культуры в Киеве работает с 2007 года. Центр входит в Россотрудничество – федеральное агенство, которая призвана заботиться об имидже России за рубежом.