У входа в здание Басманного суда задержали двоих человек. Они пели песню Цоя «Перемен»

У входа в здание Басманного суда, где прошло заседание по избранию меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, задержали двоих человек. Они пели песню Виктора Цоя «Перемен».

Накануне режиссера задержали в Санкт-Петербурге, где он снимал фильм о лидере группы «Кино», и доставили в Москву на допрос.

Кроме того, о своем задержании в фейсбуке рассказала литературный критик Анна Наринская. «Потому что стала спорить с тем, что мою приятельницу стали задерживать», — написала Наринская.

23 августа Басманный суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и отправил Серебренникова под домашний арест до 19 октярбря.

Следствие настаивало на том, что режиссер может скрыться. Об этом якобы свидетельствует то, что он планировал ставить в Германии оперу. По данным следствия, попытку бегства режиссер якобы обсуждал с сотрудниками «Гоголь-центра».

Следствие также заявляло, что Серебренников пытался уничтожить часть документации по делу о хищении бюджетных средств.

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Серебренникова обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа». Якобы он похитил 68 млн рублей. По этому делу также проходят бывший продюссер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший бухгалтер Нина Масляева и бывший директор Юрий Итин.

Кирилл Серебренников свою вину не признает и называет обвинения абсурдными. За него поручились более десятка деятелей искусства и культуры.