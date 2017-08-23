Защита обжалует арест режиссера Кирилла Серебренникова

Сторона защиты намерена обжаловать домашний арест художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Харитонова.

«В течение трех дней мы подадим жалобу», — сказал Харитонов.

Ранее Басманный суд Москвы отправил Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Ему разрешили общаться только с близкими родственниками, а посещать театр — только с письменного согласия Следственного комитета.

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Сторона защиты просила суд отпустить режиссера под залог в размере 68 млн рублей, выплатить который была готова главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.

Адвокат также представил список поручителей, в которой вошли около 20 деятелей культуры. Они в случае, если подозреваемый попытается скрыться от следствия, должны были бы выплатить штраф.

В свою очередь, обвинение наставало на том, что Серебренников пытался уничтожить часть документации по делу о хищении бюджетных средств. Кроме того, показания на режиссера экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и другие лица. Сторона защиты заявила, что суду эти показания не представлены.

Напомним, о задержании Кирилла Серебренникова стало известно 22 августа. Сотрудники правоохранительных органов доставили худрука «Гоголь-центра» в Москву из Санкт-Петербурга.

Позднее следствие предъявило обвинение Серебренникову в хищении 68 млн рублей, выделенных государством на проект «Платформа». Свою вину режиссер не признал, а обвинения назвает абсурдными.

Максим Прошкин