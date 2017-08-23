Ростехнадзор назвал причину взрыва на руднике «Заполярный»

Комиссия Ростехнадзор выявила, что причиной взрыва на руднике «Заполярный» ГМК «Норильский никель» стала не соответствующая требованиям безопасности организация работы, сообщается на официальном сайте ведомства. Материалы расследования будут переданы в правоохранительные органы.

Речь идет о нарушениях в части проветривания горной выработки, выполнения спецмероприятий по ведению горных работ в условиях газового режима, а также недостаточном производственном контроле.

«Норникель» анализирует выводы и рекомендации, выданные Ростехнадзором, и «планирует принять ряд дополнительных организационных, технических и дисциплинарных мер», сообщается на официальном сайте компании.

«Отстранены от работы начальник участка, на котором произошел несчастный случай, и его заместитель. Принимается решение о расторжении трудовых договоров с ними», — говорится в заявлении.

7 июля в результате взрыва газа в шахте рудника «Заполярный» в Норильске погибли четыре человека, трое получили ранения, 151 человек был эвакуирован на поверхность.