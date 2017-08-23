В Ульяновской области противники строительства цементного завода начали голодовку

Во вторник, 22 августа, несколько жителей пяти сел Ульяновской области прекратили прием пищи в знак протеста против предполагаемого строительства цементного завода. Палаточный лагерь голодающие разбили возле села Солдатская Ташла в Теренгульском районе в пятидесяти километрах от областного центра. Граждане требуют прекратить все работы по проектированию и строительству завода.

В 2015 года губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал с китайскими инвесторами соглашение о строительстве в регионе цементного завода корпорацией «Аньхой Конч». Завод должны построить в Теренгульском районе, где находится месторождение сырья.

С июня этого года жители сел Скугареевка, Подкуровка, Солдатская Ташла и Ясашная Ташла начали акции протеста против строительства завода. В начале июля активисты собрали и передали в администрацию президента России полторы тысячи подписей местных жителей против начала строительства китайского предприятия.

Активисты несколько недель конфликтовали с районной и областной властью. Они приглашали на свой сход губернатора Сергея Морозова, но глава региона не приехал.

От приема пищи полностью отказались десять человек. Еще несколько десятков сочувствующих местных жителей также находятся в палаточном лагере. Активисты рассказали «Новой газете», что к концу недели число голодающих увеличится.

В лагере дежурит машина реанимации, а также находятся сотрудники полиции. Полицейские провоцируют протестующих и пытаются найти в голодовке «признаки несанкционированного митинга».

Противники строительства завода сообщили «Новой газете», что сегодня на очередном заседании Законодательного собрания Ульяновской области депутаты отказались выслушать представителя голодающих, потому что его выступление заранее не было заявлено в регламенте.

Артем Горбунов — специально для «Новой», Ульяновская область