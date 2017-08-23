Росавиация опровергла информацию о лишении 5 тысяч пилотов лицензий

В Росавиации назвали не соответствующей действительности информацию о планах ведомства лишить лицензий пилотов, получивших ее в 2006-2016 годах. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

«Подготовка пилотов, осуществлявшаяся на период действий «старых» программ, до августа 2017, является легитимной, никаких оснований для аннулирования пилотских свидетельств нет», — сказали в ведомстве.

Таким образом, Росавиация опровергла публикацию «Коммерсанта», в которой говорилось, что около пяти тысяч действующих пилотов могут лишиться свидетельств на полеты.

Газеты ссылалась на телеграмму ведомства, отправленную Челябинскому летному училищу гражданской авиации (ЧЛУГА).

Согласно документу, Росавиация отменила свое распоряжение от 2006 года о программах подготовки коммерческих пилотов в рамках среднего и дополнительного профессионального образования. Таким образом, ведомство признало образовательные правила, действовавшие с 2006 по 2016 год, недействительными.

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Ранее в мае «Коммерсант» сообщал, что российские пилоты пожаловались в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) на «произвол» со стороны Росавиации, аннулировавшей сотни свидетельств авиационных специалистов.

В петиции, направленной в ИКАО, говорилось, что Росавиация без объяснения причин аннулировала полученные законным путем свидетельства «нескольких тысяч авиационных специалистов» и собирается аннулировать еще тысячу документов.

В результате, как отмечали подписанты, работу могут потерять «как минимум четверть всех пилотов в РФ».

В свою очередь, представитель Росавиации тогда заявил газете, что суды подтвердили правомерность аннулирования свидетельств. Собеседник издания отметил, что в этих документах была сфальсифицирована информация о налете, а медицинские справки были подделаны. Целью проверок в ведомстве назвали повышение безопасности полетов.

Максим Прошкин