Михалков объявил об уходе из Фонда кино из-за чувства безответственности

Режиссер Никита Михалков заявил, что принял решение выйти из попечительского совета Фонда кино из-за «безответственности руководства Фонда», в том числе своей. Об этом сообщает Интерфакс.

«Я ухожу из коллегии, из попечительского совета Фонда кино потому что я чувствую свою безответственность, говорю только от себя, и, к сожалению, безответственность руководства Фонда», – сказал режиссёр на заседании коллегии Минкультуры России.

Михалков заявил, что в прокат выходят картины, «которые просто ничего не значат, или которые значат, но никто не знает, что с ними делать, или когда одновременно выходят два блокбастера на одну и ту же тему, из-за чего идет кровавая битва между каналами».

Режиссер рассказал, что принял решение после включения в состав фонда пресс-секретаря председателя правительства Натальи Тимаковой.

«У меня есть основания предполагать, что [у Тимаковой] совершенно противоположная мне точка зрения на происходящее, которая несовместима с моим представлением, что такое хорошо, что такое плохо», — сказал Михалков. Он также выразил уверенность, что «телефонное право и подковерная политика будут в Фонде решать вопросы».

По словам Тимаковой, ей очень жаль, что Михалков ни разу не присутствовал на заседаниях совета в новом составе, сообщает Дождь. «Правительство является учредителем Фонда, и в попечительском совете я как заместитель руководителя аппарата, курирующий культуру. Собственно, правительство и представляю, как бы это кому ни нравилось», – сказала Тимакова.

Фонд кино — российская государственная организация, которая оказывает финансовую поддержку отечественным кинопроизводителям. Пост председателя попечительского совета фонда занимает режиссер Станислав Говорухин.