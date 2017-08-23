Суд взыскал с АФК «Система» 136,4 млрд рублей в пользу «Роснефти»

Арбитражный суд Башкирии принял решение взыскать с АФК «Система» 136,4 млрд рублей в пользу «Роснефти» и принадлежащей ей «Башнефти», сообщает Интерфакс.

Таким образом, судья частично удовлетворила требования истца, который просил 170,6 млрд рублей.

Как заявил адвокат «Системы», решение суда будет оспорено.

Ранее «Система» сообщала об аресте ряда активов в рамках разбирательства по иску «Роснефти» и «Башнефти», в том числе крупного пакета акций МТС.

«В соответствии с исполнительным листом наложен арест на принадлежащие корпорации и АО "Система-Инвест" 31,76% акций в уставном капитале ПАО "МТС", 100% акций в уставном капитале АО "Группа компаний "Медси" и 90,47% акций в уставном капитале АО "БЭСК"», — говорилось в заявлении «Системы».

Напомним, в 2014 «Башнефть», которой владела «Система», перешла в собственность государства, а затем была продана «Роснефти». В свою очередь, «Роснефть» настаивает, что плохое управление «Системы» активами «Башнефти» привело к снижению стоимости компании.

По подсчетам руководства «Роснефти», ее «дочка» «Башнефть» потеряла порядка 170 миллиардов.

Ответчики настаивали, что реорганизация компании соответствовала требованиям законодательства и ущерба не нанесла. Представители «Системы» утверждают, что компания не несет ответственности за изменение макроэкономических показателей.

Отметим, что «Система» подавала ходатайства о привлечении независимых экспертов для оценки сделок, однако суд в них отказывал. С начала судебного разбирательства акции компании упали почти вдвое.

Максим Прошкин