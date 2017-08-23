На свободу вышел осужденный за репост «ВКонтакте»

Инженер-механик из Твери Андрей Бубеев, осужденный на два года и три месяца за репост записи о присоединении Крыма к России в социальной сети «ВКонтакте», вышел на свободу, сообщает Росбалт.

Мужчину обвиняли в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 Уголовного кодекса РФ) и публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ (часть 2 статьи 280.1 УК РФ).

Поводом для уголовного преследования послужил репост материала «Крым — это Украина» публициста Бориса Стомахиина и картинка на эту же тему на собственной странице ВКонтакте.

Сам Бубеев не признал свою вину и считает, что его преследуют за его убеждения.

В августе 2015 года Андрей Бубеев уже был осужден за репосты аналогичных материалов и картинок и приговорен за возбуждение ненависти или вражды (статья 282 УК РФ) к 10 месяцам лишения свободы.

Максим Прошкин