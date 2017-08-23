Активиста оштрафовали на 150 тысяч рублей за акцию перед Смольным

Суд Петербурга оштрафовал на 150 000 рублей задержанного накануне с баннером «Гайд-парк теперь будет здесь» перед зданием администрации Николая Артеменко. Об этом ОВД-Инфо узнал от представителя Артеменко Александра Передрука.

Активиста обвинили в повторном нарушении порядка проведения публичной акции (часть 8 статья 20.2 КоАП). Ночь с 22 на 23 августа он провел в ОВД.

По данным РБК, Анастасию Кадетову, которая проводила акцию вместе с Артеменко, оштрафовали на 10 тысяч рублей.

По словам Артеменко, акция выражала несогласие активистов исключение Марсового поля в Санкт-Петербурге из списка гайд-парков.

22 августа полиция отобрала паспорта и задержала активистов движения «Весна» Николая Артеменко и Анастасию Кадетову. Они были доставлены в 76 отдел полиции по Санкт-Петербургу.

Накануне власти Санкт-Петербурга исключили Марсово поле из списка «гайд-парков» из-за чего митинги в этом месте теперь необходимо согласовывать с властями.