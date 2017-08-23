Мурманскому блогеру пригрозили расправой после публикации сведений о семье губернатора Ковтун

Мурманский блогер Александр Серебряников сообщил «Новой», что ему поступают угрозы в связи с журналистским расследованием о семье губернатора Марины Ковтун.

«Обещают либо убить, либо подкинуть наркотики», — пояснил он характер полученного предупреждения.

Материал, после которого Серебряникову намекнули о грозящей опасности, рассказывал о губернаторе Мурманской области Марине Ковтун, которая помогает нескольким крупным компаниям минимизировать налоговые отчисления в областной бюджет, взамен получая дорогостоящие подарки и высокооплачиваемые должности для своих детей.

Согласно обнаруженным документам (имеются в распоряжении «Новой»), спустя всего две недели после подписания Мариной Ковтун соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с ООО «Газпром-геологоразведка» 24-летний сын Марины Ковтун Александр получил предложение трудоустройства.

Соглашение подразумевает деятельное участие областных властей в привлечении средств для софинансирования инвестпроектов и фактически означает, что компания подпадает под действие закона о господдержке инвестиционной деятельности на территории области.

А это, в свою очередь, означает возможность сокращения финансовой нагрузки: уменьшение ставки налогов на имущество и прибыль, бюджетные кредиты для уплаты налогов, льготные условия аренды имущества и земли, поручительство правительства региона при получении коммерческих кредитов и частичная компенсация областным бюджетом кредитной ставки.

При этом предыдущим местом работы Александра Ковтуна была компания СУЭК — там он работал до конца прошлого года, как раз тогда, когда губернатор продвигала идею перевода области на угольные котельные.

СУЭК также является собственником 50% Мурманского морского торгового порта, через который открытым (то есть весьма травматичным для экологии города) способом переваливает собственный уголь. С тех пор, как порт полностью превратился в перевалочную базу угля, в Мурманске нередко выпадает черный снег, однако многочисленные проверки не находят в этом вины компании.

Дочь и тезка губернатора Марина Ковтун трудоустроена в «Роснефти», ставшей при действующей главе области поставщиком основных объемов мазута в регион. Туда девушка перешла из Кольской ГМК — дочки «Норникеля», где до своего губернаторства работала Ковтун-старшая.

Также блогер рассказал о дорогостоящем отдыхе губернатора, который не вяжется с заявленными ею в декларации скромными доходами.

Публикация этих данных вызвала незамедлительную реакцию областного правительства. Оно распространило заявление, согласно которому соглашение с «Газпром-геологоразведкой» не предоставляет компании каких-либо льгот, а наоборот, выгодно области — якобы предприятие приходит в регион, чтобы развивать прославленный звягинцевским «Левиафаном» поселок Териберка.

Серебряников, который много лет занимается журналистскими расследованиями, не впервые раздражает власть. В 2013 году после серии громких публикаций в его отношении возбуждалось уголовное дело по статье «Экстремизм». Впоследствии оно было закрыто в связи с истечением сроков давности.