Мединский назвал «печальной ситуацией» арест режиссера Кирилла Серебренникова

Министр культуры Владимир Мединский назвал «очень печальной ситуацией» домашний арест руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, передает Интерфакс.

«Я точно знаю, что (дело — ред.) не заказное. У меня есть источник», — сказал министр культуры.

Он также добавил, что Минкульт со своей стороны может только усилить контроль над приемом документов по грантам, а значение дела не стоит преувеличивать, «такие вещи бывают во всем мире, во многих странах».

«Ситуация, поверьте, радости у нас не вызывает», — заключил Мединский.

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Ранее Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 19 октября режиссера Кирилла Серебренникова. Ему разрешили общаться только с близкими родственниками, а посещать театр — только с письменного согласия Следственного комитета.

Сторона защиты просила суд отпустить режиссера под залог в размере 68 млн рублей, выплатить который была готова главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.

Адвокат также представил список поручителей, в которой вошли 34 деятеля культуры и искусства.

Напомним, о задержании Кирилла Серебренникова стало известно 22 августа. Сотрудники правоохранительных органов доставили режиссера в Москву из Санкт-Петербурга.

Позднее следствие предъявило обвинение Серебренникову в хищении 68 млн рублей, выделенных государством на проект «Платформа». Свою вину режиссер не признал, а обвинения назвал абсурдными.

Максим Прошкин