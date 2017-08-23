Больше 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ростовской области

27 человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Егорлыкском районе Ростовской области. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как уточняет агентство, автобус Neoplan, следовавший из Ставрополя в Москву по автодороге Ростов — Сальск, опрокинулся после столкновения с двумя машинами — Daewoo Matiz и ВАЗ-2111.

В салоне автобуса, по данным МВД, находились 35 человек, из них два водителя. В легковых автомобилях в общей сложности — четыре человека.

Всего пострадали 27 человек, из них 23 — госпитализированы, семь из которых находятся в тяжелом состоянии, еще 16 — в состоянии средней и легкой степени тяжести. При этом, по данным правительства Ростовской области, в реанимации находиться два человека.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия и причины ДТП.

Как рассказали агентству в компании-перевозчике «Ставрополь-Планета», автобус был исправен, а пассажиры застрахованы.