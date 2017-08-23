В доме боевиков в Ингушетии нашли мастерскую по изготовлению бомб

В Ингушетии при разборе завалов дома, в котором сотрудники правоохранительных органов убили четырех человек, обнаружен подземный бункер, в котором те изготавливали самодельные взрывные устройства (СВУ). Об этом сообщает информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК).

О том, что в подвале находилась мастерская по изготовлению взрывных устройств, свидетельствуют обнаруженные в бункере составные части и готовые к применению СВУ, отмечают в НАК.

Правоохранители также обнаружили в подвале три гранатомета, два автомата, три пистолета и самодельную гранату «хаттабка», а также патроны различного калибра, детонаторы и радиостанции.

Ранее в среду в селе Пседах Малгобекского района республики ввели режим КТО. Сообщалось, что в селе обнаружили боевиков. По информации НАК, в ответ на требования правоохранителей сложить оружие и сдаться, они открыли стрельбу. В ходе перестрелки в доме, где они скрывались, произошел мощный взрыв. Строение было полностью разрушено.

По информации республиканского управления ФСБ России, среди боевиков находились главари и участники «малгобекской банды», которая длительное время находилась в федеральном розыске.

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Как утверждают в ФСБ, именно эти боевики в марте обстреляли из гранатомета здание городского отдела ФСБ в Малгобеке, в апреле расстреляли двух сотрудников ДПС, а в мае совершили вооруженное нападение на пост полиции «Малгобекский».