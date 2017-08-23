Против экс-замглавы Минфина Алексашенко возбудили дело о контрабанде

В отношении бывшего заместителя министра финансов и бывшего первого зампреда Центробанка Сергея Алексашенко возбудили уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда культурных ценностей»). Замминистра задержали в аэропорту «Домодедово» за попытку вывезти в США государственные награды, пишет газета «Московский комсомолец» со ссылкой на таможенный контроль аэропорта.

По информации «МК», сотрудник таможенной службы обнаружил в ручной клади Алексашенко семь орденов времен Советского союза. ​Среди них были два Ордена Славы 2-й и 3-й степени (1943 года), два Ордена Красного Знамени (1938 года) и копии орденов Трудового Красного Знамени Узбекской ССР, Туркменской ССР, Таджикской ССР образца 1926 - 1930 годов. Как отмечает издание, экспертиза уже признала вывозимые Алексашенко награды «культурной ценностью» стоимостью около 760 тысяч рублей.

Сам Алексашенко опроверг свое задержание: он заявил, что в настоящий момент находится заграницей. «Я нахожусь за границей, то есть, не задержан», — сказал он.

Информацию о задержании Алексашенко подтвердил источник Интерфакса в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, инцидент произошел неделю назад. Отмечается, что после задержания бывшего замминистра отпустили, и «он улетел к месту назначения — в США».