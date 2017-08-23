Штутгартская опера решила не отменять премьеру постановки Серебренникова после его ареста

Премьера оперы Энгельберта Хумпердинка «Гензель и Гретель» в постановке режиссера Кирилла Серебренникова состоится, несмотря на его домашний арест. Об этом «Медузе» рассказал пресс-секретарь оперы Томас Кох.

Как уточнил Кох, премьера оперы состоится в Государственной опере Штутгарта 22 октября. По его словам, Серебренников уже подготовил значительную часть концепции, сцены и костюмы. Также режиссер снял и смонтировал фильм, занимающий центральное место в постановке.

Томас Кох также добавил, что Штутгартская опера надеется, что режиссер сможет отправиться на премьеру в Штутгарт в октябре.

Ранее в среду Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 19 октября режиссера Кирилла Серебренникова. Его подозревают в хищении 68 млн рублей.

Напомним, Серебренникова задержали утром 22 августа в Санкт-Петербурге и доставили в Москву на допрос. Затем режиссера увезли в изолятор временного содержания №1.

Серебренникова обвинили в мошенничестве. По версии следствия, он похитил 68 млн рублей, выделенных государством на проект «Платформа». Сам режиссер назвал обвинения в свой адрес абсурдными.