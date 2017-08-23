Контактная группа по Донбассу договорилась о перемирии с 25 августа

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились об условиях очередного перемирия. Перемирие приурочат к началу нового учебного года, оно будет носить бессрочный характер. Об сообщил Интерфакс со ссылкой на источник в группе по организации переговоров.

Позднее эту информацию подтвердил полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов.

«Контактной группе удалось согласовать режим прекращения огня в связи с началом нового учебного года с 25 августа. Мы надеемся, что "школьное" перемирие будет соблюдаться ответственно и бессрочно», — сказал Грызлов журналистам (цитата по РИА Новости, — ред.).

Накануне лидеры стран «нормандской четверки» поддержали решение контактной группы о новом режиме прекращения огня в Донбассе с сентября.