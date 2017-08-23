Посла России в Судане нашли мертвым

Посла России в Судане Миргаяса Ширинского нашли мертвым в своем доме. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. Информацию о смерти дипломата подтвердили в МИД России, сообщают РБК и РИА Новости.

«С прискорбием сообщаем, что 23 августа в Хартуме скончался посол России в Судане Миргаяс Ширинский. Сразу же после получения детальной информации от сотрудников российского посольства в Хартуме проинформируем об обстоятельствах смерти нашего коллеги», — сообщили в департаменте информации и печати МИД России.

В 1991–1993 годах Миргаяс Ширинский был советником-посланником посольства в Йемене. В 1993–1996 годах он работал генеральным консулом России в Джидде Саудовской Аравии, в 2006–2013 годах был послом России в Руанде. 27 декабря 2013 года Ширинский стал послом России в Судане.