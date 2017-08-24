«Коммерсант» узнал схему поставок турбин Siemens в Крым

Схема, которая была использована для поставки в Крым турбин Siemens в обход санкций, оставляет немецкому концерну мало шансов оспорить ее в суде. Об этом пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, ОАО «Технопромэкспорт» приобрело турбины для Тамани, а затем перепродало одноименному ООО. По мнению юристов, маловероятно, что попытки Siemens ограничить место установки турбин для нового собственника поддержит суд.

Дело в том, что ранее в «Ростеха», к структурам которого принадлежат ООО и ОАО «Технопромэкспорт», указывали, что турбины были приобретены на вторичном рынке. Формально так и было, потому что редача оборудования новому собственнику позволяет считать сделку на вторичном рынке завершенной.

Ограничения на поставку агрегатов в Крым, по мнению юриста адвокатского бюро А2 Максима Сафиуллина, в суде «будут признаны ничтожными, поскольку призваны ограничить право собственника распоряжаться своим имуществом».

«Коммерсант» также отмечает, что «Технопромэкспорт» искал и другой вариант поставок турбин на полуостров — через иранскую компанию MAPNA, которая работает по лицензии Siemens. Однако немецкий концерн пригрозил иранской компании разрывом отношений в случае совершения сделки, и от нее пришлось отказаться.

Напомним, Siemens обвинила российских партнеров в том, что четыре турбины, предназначенные для Тамани, поставили в Крым в нарушение европейских санкций. В ответ на эти действия немецкий концерн приостановил поставку генерирующего оборудования российским компаниям, а также обратился в суд.

20 августа Арбитражный суд Москвы отказался арестовать четыре газотурбинные установки по иску Siemens. Рассмотрение иска Siemens против структур «Ростеха», которые доставили турбины на полуостров, назначено на 18 сентября.