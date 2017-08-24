В посольстве России в Судане сообщили вероятную причину смерти посла

Причиной смерти посла России в Судане Миргаяса Ширинского могла стать проблема с сердцем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства Сергея Коняшина.

«В настоящее время официальной причины смерти нет, потому что нет официального заключения, но если судить по внешним факторам, которые видел врач, можно говорить о каких-то проблемах с сердцем. То ли это был инфаркт, то ли это был инсульт», — сказал он.

Ранее Миргаяса Ширинского нашли мертвым в своем доме. Официальный представитель полиции Хасан ат-Тиджани по итогам работы криминалистов заявил, что посол умер во время плавания в бассейне, а его смерть наступила естественным путем.

В 1991–1993 годах Миргаяс Ширинский был советником-посланником посольства в Йемене. В 1993–1996 годах он работал генеральным консулом России в Джидде Саудовской Аравии, в 2006–2013 годах был послом России в Руанде. 27 декабря 2013 года Ширинский стал послом России в Судане.