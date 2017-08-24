Россия выделила 535 млн рублей на грузовики для ООН

Россия выделила 535 млн рублей на поддержку Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в 2017-2018 годах. Соответствующий указ премьер-министра Дмитрия Медведева опубликован на сайте правительства.

Согласно документу, до 535 млн рублей будет направлено «на поставки грузовых автомобилей КамАЗ, прицепов, передвижных учебных классов, комплектов запасных частей, а также на обеспечение гарантийного обслуживания поставляемой техники».

Еще $1,5 млн Россия выделит на уплату целевого взноса в фонд Всемирной продовольственной программы на «развитие логистического потенциала», в том числе на доставку грузовиков КамАЗ в региональные парки машин ООН.

«Принятые решения расширяют спектр направлений сотрудничества России с международными гуманитарными организациями системы ООН и участие российских технических экспертов в деятельности ВПП ООН по обучению персонала и гарантийному обслуживанию машин», — говорится в справке к распоряжению.