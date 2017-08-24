США направили $1,8 млрд на разработку новых ракет с ядерными боеголовками

Пентагон заключил с компаниями Lockheed Martin и Raytheon два контракта на общую сумму 1,8 миллиарда долларов на разработку крылатых ракет нового поколения с ядерными боеголовками. Об этом сообщает Reuters.

Каждый подрядчик представит собственную концепцию ракеты, на разработки отведено 4,5 года. Согласно заявлению Lockheed Martin, новая ракета «сможет проникать и преодолевать сложные системы ПВО при запуске со значительного расстояния».

На данный момент планируется создать около тысячи новых ракет. Предполагается, что на них будет потрачено $10 млрд. На вооружение ядерные ракеты должны поступить к 2030 году.

По данным Reuters, всего на модернизацию ядерных сил США планируют потратить более $350 млрд.

Решение было принято на фоне растущего напряжения между США и Северной Кореей. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что власти страны разрабатывают план атаки по военным объектам США на острове Гуам в качестве «предупреждения». В свою очередь американский президент Дональд Трамп пригрозил Пхеньяну «огнем и яростью», если будет реальная угроза для Соединенных штатов. Трамп заявил, что если Ким Чен Ын «сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал».