Осужденный по «болотному делу» Иван Непомнящих вышел на свободу

Фигурант «болотного дела» Иван Непомнящих вышел на свободу из ярославской колонии. Об этом сообщается на странице фонда «Общественный вердикт» в фейсбуке.

Непомнящих освободили из штрафного изолятора, куда его поместили за несколько до окончания срока лишения свободы.

Ранее Ивана Непомнящих неоднократно помещали в ШИЗО. Первый раз это произошло после того, как в апреле он и два других осужденных пожаловались на избиение и незаконное применение спецсредств сотрудниками колонии.

10 августа пресс-секретарь Заволжского районного суда Ярославля Наталия Сарбунова сообщила, что ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Непомнящих рассмотрят 1 сентября — после окончания его срока содержания под стражей.

В конце 2015 года суд приговорил Непомнящих к двум годам и шести месяцам колонии общего режима. Его признали виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти во время акции на Болотной площади 6 мая 2012 года.