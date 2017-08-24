ИГ пригрозило Испании новыми терактами

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» пригрозила устроить новые атаки в Испании. Об этом пишет газета El Pais.

По данным издания, террористы в четверг утром опубликовали в социальных сетях видео на испанском языке с угрозами в адрес страны.

Напомним, 17 августа в центре Барселоны грузовик наехал на толпу людей. В результате теракта погибли 15 человек, более сотни пострадали.

Через несколько часов после этого полиция Каталонии сообщила о предотвращении еще одного теракта, уже в городе Камбрильсе. Как сообщали СМИ, полицейские застрелили пятерых подозреваемых террористов, четверо были убиты на месте, пятый скончался позднее от ран.

21 августа в ходе спецоперации был убит марокканец Юнец Абуякуб, водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне.

Как утверждало издание El Español, изначально террористы планировали устроить взрыв в храме Саграда Фамилия в Барселоне. Однако из-за взрыва в доме в Альканаре, где производилась взрывчатка, им пришлось изменить план.