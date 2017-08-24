СК возбудил дело против хабаровских бойцов Росгвардии, не помешавших драке с участием пауэрлифтера

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двоих сотрудников управления вневедомственной охраны войск Росгвардии после драки в Хабаровске, в которой погиб чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Дело возбуждено по статье о халатности.

По версии следствия, утром 20 августа, когда около кафе «Галерея» началась драка, охранник расположенного рядом торгового центра нажал тревожную кнопку. На место прибыли двое бойцов Росгвардии, но не остановили конфликт.

«Сотрудники не выполнили свои должностные обязанности, не пресекли совершение противоправных действий, не задержали злоумышленника, не доставили его в отдел полиции для разбирательств и уехали с места происшествия», — говорится в сообщении.

После этого произошла еще одна драка.

Напомним, чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев погиб 20 августа около 7 часов утра в результате черепно-мозговой травмы, которую он получил в ходе драки. Следственный комитет расследует дело как убийство, совершенное из хулиганских побуждений.