США решили ввести визовые ограничения против четырех стран

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести ограничения на въезд для граждан четырех стран, которые отказываются сотрудничать с Министерством внутренней безопасности (DHS). Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в ведомстве.

Речь идет о странах, которые отказываются принимать обратно выдворенных граждан либо затягивают эту процедуру. Однако не уточняется, о каких государствах идет речь. По словам собеседника агенства, правительство хочет, чтобы эти страны начали забирать своих граждан.

«Мы ведем переговоры с этими странами и обсуждаем наложение на них ограничений на разных уровнях, пытаясь найти то, что, по нашему мнению, будет лучше всего работать», — сказал чиновник Госдепартамента.

В январе 2017 года Трамп подписал указ, на 90 дней запрещающий въезд в страну гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Судана, Сомали, Сирии и Йемена, а беженцам — на 120 дней. Позже федеральный суд Сиэтла приостановил действие указа после жалобы штатов Вашингтон и Миннесота.

В марте президент подписал новый указ, согласно которому из списка стран исключался Ирак, а законопроект не распространялся на тех, у кого уже имеются действующие американские визы или вид на жительство.

В конце июня запрет был приостановлен федеральным судом. Администрация Трампа попыталась полностью отменить блокировку закона о мигрантах в апелляционном суде, но Верховный суд США отказался. Трамп намерен продолжить юридическую борьбу и подготовить новый указ.