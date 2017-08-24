Гендиректор Большого театра заявил о намерении добиться встречи с Серебренниковым

Гендиректор Большого театра Владимир Урин намерен обратиться к следствию с просьбой разрешить встретиться с режиссером Кириллом Серебренниковым, которого суд отправил под домашний арест. Об этом Урин заявил в эфире радиостанции «Коммерсант FM».

Как уточнил Урин, он намерен обсудить с Серебренниковым судьбу спектакля «Нуреев», премьера которого должна состояться в мае 2018 года. Гендиректор отметил, что режиссер не сможет продолжить работу над постановкой под домашним арестом.

«Мы договорились с Кириллом Серебренниковым по поводу конкретно спектакля “Нуреев”, что мы в сентябре увидимся сразу после моего выхода из отпуска — мы с ним по телефону разговаривали, он как раз был в Петербурге — и обсудим все уже подробно по срокам репетиций и выхода. Дальше может идти разговор с ним только о том, что он доверит кому-то из ассистентов, и хореограф, который делал этот спектакль, его доделает, если режиссер на это пойдет и даст согласие», — рассказал Урин.

Напомним, премьеру спектакля «Нуреев» в Большом театре перенесли с 11 июля 2017 года на май 2018 года якобы из-за неготовности постановки. Сообщалось, что решение о переносе премьеры было принято после того, как 7 июля генеральный директор Большого театра Владимир Урин посетил прогон спектакля.

Над постановкой «Нуреева» работали режиссер Кирилл Серебренников, композитор Илья Демуцкий и хореограф-постановщик Юрий Посохов.

Накануне Басманный суд Москвы отправил режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Его обвинили в мошенничестве. По версии следствия, он похитил 68 млн рублей, выделенных государством на проект «Платформа». Сам режиссер назвал обвинения в свой адрес абсурдными.