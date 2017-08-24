Оборонный бюджет Франции увеличат на 1,6 млрд евро из-за угрозы терроризма

Бюджет вооруженных сил Франции в следующем году увеличат на 1,6 млрд евро из-за угрозы терроризма и на фоне последних терактов в Испании. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуард Филипп в эфире телеканала BFMTV, передает РИА Новости.

Он отметил, что для обеспечения безопасности французов, «надо действовать во всех направлениях». «Президент Республики заявил, что бюджет вооруженных сил будет увеличен на 1,6 миллиардов евро в следующем году, и то же самое будет в следующие годы», — добавил премьер.

Кроме этого, власти Франции намерены усилить меры безопасность на территории страны. Филипп подчеркнул, что в стране не может постоянно поддерживаться режим ЧС, вскоре его придется отменить.

Французские следователи продолжают расследование, связанное с сообщениями о том, что за несколько дней до теракта в Испании нападавшие были в Париже, добавил премьер. Комментировать сообщение о том, что террористы планировали совершить атаки во Франции, он отказался, чтобы не навредить ходу расследования.

По сообщениям СМИ, за несколько дней до теракта в Испании радар зафиксировал превышение скорости автомобиля Audi А3 во французском департаменте Эсон. Эту машину использовали террористы. Также французские СМИ сообщали, что двое из нападавших — Юнес Абуякуб и его подельник — незадолго до теракта провели одну ночь в отеле в столичном регионе Франции и совершили покупки в Париже.

Теракт в Испании произошел днем 17 августа. Фургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за нападение взяли боевики ИГ.

Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. В результате двух терактов, по официальным данным, погибли 15 человек, 130 пострадали.

По данным полиции, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверых из них арестовали, пятерых убили после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где боевики готовили бомбы. Водителя фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летнего марокканца Юнеса Абуякуба, убили в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

24 августа газета El Pais сообщила, что запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) пригрозила устроить новые атаки в Испании.