Скончался один из пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области

Один из пострадавших в ДТП с участием автобуса «Neoplan» в Ростовской области, поступивший в больницу в тяжелом состоянии, скончался. Об этом сообщается на сайте Минздрава Ростовской области.

Остальных пострадавших в ДТП перевели в различные лечебные учреждения Ростовской области и Ставропольского края. Всего в больницах находиться 17 пострадавших в ДТП, пять обратившихся за помощью проходят амбулаторное лечение.

Накануне в Егорлыкском районе Ростовской области в 14:00 произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали 27 человек. Сообщалось, что автобус Neoplan, следовавший из Ставрополя в Москву по автодороге Ростов–Сальск, опрокинулся после столкновения с двумя машинами — Daewoo Matiz и ВАЗ-2111.