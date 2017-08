Редакция The Wall Street Journal столкнулась с цезурой на критику Трампа

Редакция газеты The Wall Street Journal рассказали о «гневных письмах», которые главный редактор Герард Бейкер отправил журналистам после публикации новости о выступлении Трампа в городе Финикс. Об пишет The New York Times со ссылкой на сотрудников издания.

Из текста новости по просьбе Бейкера убрали формулировку, что беспорядки в Шарлотсвилле стали новым этапом «изменений» политики Трампа, который «возвращается к манере ведения предвыборной борьбы». Автор материала также заметил, что эта речь отличается от заявлений Трампа, в которых он призывал к единству.

Главный редактор газеты заявил, что The Wall Street Journal имеет четкое разделение между новостями и мнениями, поэтому текст был исправлен.

«К сожалению, это комментарий, поданный как новости. Мы могли бы просто придерживаться формулировкам, которые он произнес, вместо того, чтобы упаковывать его слова в толкования и выборочную критику», — написал Бейкер.

Трамп неоднократно подвергался критике СМИ. В феврале Трамп раскритиковал СМИ, ссылающиеся на анонимные источники и предложил запретить это делать. По его словам, если журналисты считают Трампа таким ужасным человеком, пусть скажут об этом прямо в лицо, а не ссылаются на анонимные источники.