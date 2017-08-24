Лидер группы «Ноль» Чистяков отменил концерты в России

Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков отменил концерты в России. Причиной послужили произошедшие за последние время события в стране, пояснил он в сообщении на своем сайте.

Первым таким событием, по словам музыканта, стало известие о сокращении деятельности американского консульства в России. Чистяков уверен, что «это удар по штатам, это удар по россиянам».

«Для меня это означает, что получение мной визы позволяющей мне въезд обратно в США ставится под очень большой вопрос. Эта новость сама по себе поставила на уши. Два дня прошли в поисках альтернативного решения», — написал он.

Второе известие, «от которого становится еще хуже» пришло на следующее утро.

«Это арест, следствие и судебное разбирательство над режиссером Кириллом Серебренниковым, который обвиняется в хищении 68 миллионов рублей. Что называется и “к бабке не ходи”, что дело носит явно репрессивный характер», — отметил музыкант.

Далее лидер группы «Ноль» отметил запрет «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» (Минюст включил организацию в реестр экстремистских, ее деятельность запрещена на территории России, — ред.), и сложившуюся практику наказания за пост или комментарий в соцсетях. По его словам, «власти абсолютно безпринципны».

«Беззаконные дела совершаются перед лицом мировой общественности с лучезарной улыбкой и как бы словами “А что такого, собственно? Чего вы так всполошились? Разве что-то случилось?”», — написал музыкант.

Вместе с этим он напомнил о закрытых тюрьмах, пытках, которыми подвергаются люди с целью заставить их взять на себя вину за то или иное преступление.

«В конце концов, я элементарно опасаюсь. Я нахожусь в категории риска. Есть объективные причины. Находясь на противоположной стороне земного шара, я испытываю стресс, не сплю ночами, и не могу работать днем потому что переживаю из-за предстоящего тура в “ад”. Невольно задаешься вопросом, а насколько оно все надо? И я чувствую, что это только начало. Это очень печально, что мы не сможем увидеться, и серьезная потеря в финансовом отношении, но, увы, как говорил Остап Бендер “Мне моя жизнь дорога как память”», — заявил Чистяков.

В конце он отметил, что по просьбе своего директора, «образца благоразумия», перестал публиковать в блоке посты, «разоблачающие преступления РПЦ». «Я послушался и стал писать про собачек и птичек. Не помогло», — добавил он.

«И теперь скажите – кому нужен такой рок-н-ролл? И, в таком случае рок-н-ролл ли это вообще?», — заявил Чистяков.

По его мнению, «до ноября еще произойдет много тревожных событий». «Кто-нибудь скажет: “Да у него паранойя!”. Буду рад, если мои прогнозы и страхи окажутся пустым заблуждением. Но я думаю паранойя не у меня. И в очень буйной фазе. Осторожно! Двери закрываются», — заключил музыкант.

Концертный директор артиста Юрий Чернышевский сообщил РИА Новости, что «все концерты в России отменены до начала 2018 года». «А там посмотрим», — добавил он.

В 1995 году Федор Чистяков стал Свидетелем Иеговы.

23 марта 2017 года Минюст признал «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» экстремистской организацией. В конце апреля Верховный суд постановил ликвидировать ее. Вслед за этим Верховный суд признал ликвидацию организации законной. Наконец, 17 августа Минюст по решению Верховного суда включил ее в список запрещенных за экстремизм.