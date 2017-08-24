В России открылось первое официальное турагентство Северной Кореи

Северо-корейская компания NKOREAN открыла в России первое туристическое агентство. Об этом сообщил президент Союза туристических агентств Сергей Голов во время пресс-конференции, посвященной выходу компании на российский рынок, передает Интерфакс.

«Надеюсь, что компания совершит прорыв. Для наших туристов, для конечного потребителя это очень важно, есть большая заинтересованность. Я думаю, что перспективы развития вырисовываются хорошие. Мы, в свою очередь, поддержим данную компанию информационно» — цитирует Голова агентство.

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Как отмечает Интерфакс, туристическое агентство NKOREAN, специализирующееся на путешествиях в Северную Корею, было основано в 2017 году. Власти КНДР одобрили деятельность компании, она гарантирует безопасность для туристов на территории страны. Отмечается, что туристическое агентство будет работать при поддержке посольства КНДР в России.

На сайте компании туристам предлагается отправиться в КНДР на пять, восемь, 11 или 15 дней. Для поездки, как отмечают в NKOREAN, необходимо оформить визу через официально признанный правительством Северной Кореи туроператор.