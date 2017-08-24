В День знаний школьникам расскажут о госбезопасности и «дальневосточном гектаре»

В День знаний 1 сентября российским школьникам во время тематического урока «Россия, устремленная в будущее» расскажут о политике, государственной безопасности и «дальневосточном гектаре», сообщает Минобрнауки России.

«Школьникам необходимо осознавать свое место в современной России и ее развитии, ясно представлять себе возможности построения карьеры, создания семьи в гарантируемых государством условиях экономической и социальной безопасности», – говорится в сообщении.

Минобрнауки предлагает обсудить на уроке развитие инновационной российской экономики, освоение российских территорий и пространственное развитие России, в частности, проект «Дальневосточный гектар», сохранение природы, наука и технологии, а также государственную безопасность и политику.

С 1 июня 2016 года начал действовать закон о «дальневосточном гектаре», согласно которому любой россиянин вправе бесплатно получить на Дальнем Востоке один гектар земли, находящийся в государственной или муниципальной собственности.