Роскомнадзор заблокировал в Рунете сервис для презентаций SlideShare

Роскомнадзор по решению суда внес в реестр запрещенных сайтов сервис для публикации презентаций SlideShare, который принадлежит компании «LinkedIn». Об этом сообщает газета «Известия».

Причиной блокировки стала публикаци книги, которая пропагандирует радикальный ислам, пояснили газете в Роскомнадзоре.

«SlideShare — хороший и полезный сервис, как только противоправный контент будет удален с ресурса, он станет вновь доступен для россиян», — сказали в пресс-службе ведомства.

По словам сотрудника пресс-службы, Роскомнадзор многократно пытался связаться с представителями сервиса, однако ответа так и не получил.

Читайте также В России заблокировали сайт американских неонацистов The Daily Stormer

Напомним, в ноябре 2016 года надзорное ведомство заблокировало LinkedIn в России из-за нарушения закона «О персональных данных».

Роскомнадзор обвинил соцсеть в том, что LinkedIn не перенесла серверы в Россию, а также собирает и передает информацию о гражданах, не являющихся пользователями сети, без их согласия. В ведомстве также заявили о «неоднократных случаях утечки персональных данных владельцев аккаунтов в LinkedIn».

Максим Прошкин