Sports.ru выиграл суд у «Матч ТВ» по делу о копировании контента

Мосгорсуд удовлетворил иск Sports.ru к «Матч ТВ» о незаконном использовании контента на одном из интернет-порталов телеканала, сообщает Sports.ru.

Суд постановил удалить незаконно размещенный контент и компенсировать госпошлину по иску.

По словам генерального директора Sports.ru Дмитрия Навоша, это иск был встречный по отношению к иску «Матч ТВ», «принявшемуся преследовать Sports.ru по смехотворному поводу». Речь идет записях матчей Футбольной национальной лиге, которые траслировавались на телеканале, и появившихся в блоге на Sports.ru.

«Конечной целью этого преследования является вечная блокировка Sports.ru, чем прежде представители "Матча" угрожали нам только устно, а сейчас такое намерение зафиксировано и письменно в материалах дела, в одном из ходатайств "Матч ТВ"», — уверен Новош.

В апреле «Матч ТВ» потребовал через Роскомнадзор блокировки Sports.ru за «пиратский контент», но получил отказ. В мае телеканал обвинил сайт в незаконной трансляции фрагментов двух матчей Футбольной национальной лиги и подал на Sports.ru в суд.

В конце мая Sports.ru подготовил к телеканалу встречный иск. На одном из заседаний юристы «Матч ТВ» заявили, что заимствание чужих текстов в спортивной журналистике – «традиционная практика» .