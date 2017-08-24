В центре Киева возле здания правительства произошел взрыв
В центре Киева на улице Грушевского между зданием правительства и стадионом «Динамо» произошел взрыв. В результате пострадали два человека. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.
В сообщении ведомства говорится, что на месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники.
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Как отмечает телеканал «Громадьске», на место инцидента также прибыли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Правоохранители перекрыли часть дороги.
Отметим, что 24 августа на Украине отмечают День независимости. В Киеве с визитом находится глава Пентагона Джеймс Меттис.