В центре Киева возле здания правительства произошел взрыв

В центре Киева на улице Грушевского между зданием правительства и стадионом «Динамо» произошел взрыв. В результате пострадали два человека. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

В сообщении ведомства говорится, что на месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники.

Как отмечает телеканал «Громадьске», на место инцидента также прибыли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Правоохранители перекрыли часть дороги.

Отметим, что 24 августа на Украине отмечают День независимости. В Киеве с визитом находится глава Пентагона Джеймс Меттис.