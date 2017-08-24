Арендодатель попросил московский штаб Навального покинуть помещение

Компания «МЕМ Инвест», у которой снимает помещение в Москве штаб оппозиционного политика Алексея Навального, объявила о расторжении договора аренды. Об этом в своем твиттере сообщил глава федерального предвыборного штаба политика Леонид Волков.

В уведомлении о расторжении договора, которое опубликовал Волков, арендодатель ссылается на необходимость воспользоваться сданным в аренду штабу нежилым помещением.

«Штаб на Гиляровского мы искали два месяца, перебрав больше 50 вариантов (и получив больше 50 отказов). И вот, после месяца работы — такое», — отметил Волков.

По его словам, штаб просят покинуть помещение через неделю. При этом согласно договору, у штаба есть два месяца с момента уведомления, пишет Волков.

Как рассказал в беседе с «Новой газетой» координатор московского штаба Навального Николай Ляскин, собственник объяснил причину расторжения договора намерением продать помещение.

«Собственник говорит, что хочет продавать. Мы предложили — давайте с новым собственником попробуем заключить договор. На это отвечать нам не стали», — сказал Ляскин.

Он также отметил, что штаб не согласен с позицией собственника и будет добиваться продления срока расторжения договора аренды, а также искать новое помещение.

Новый предвыборный штаб на улице Гиляровского в Москве был открыт в начале августа.

Предыдущий штаб закрыли в начале июля после того, как в нем прошли обыски в рамках уголовного дела по статье 330 УК РФ о самоуправстве. Дело возбудили после жалобы владельца помещения. Он в частности сообщил, что арендатор без уведомления собственника сдал принадлежащие ему помещения сразу нескольким субарендаторам, в частности штабу Навального.