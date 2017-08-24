В московских школах опровергли перенос занятий из-за Курбан-байрама

В московских школах не будут переносить День знаний из-за празднования мусульманского праздника Курбан-байрам в центре Москвы. Об этом РБК узнал от администрации учебных заведений.

«На сегодняшний день от директора никакой официальной информации по поводу переноса не поступало. Никому мы рассылку по данному вопросу не делали», — заявил секретарь директора школы №2107 Александр Крючков.

Позднее директор школы №2107 Олеся Лукашук заявила, что официального решения о переносе торжественной линейки нет.

«Перенос занятий, начало и завершение учебного года — прерогатива школы, а не Департамента образования города Москвы. Такие решения принимаем мы сами, как и прописано в уставе. Администрация школы обязана при организации любых мероприятий обеспечить безопасность детей. Поэтому, по просьбе родителей, которые обратились ко мне, было принято решение обсудить эту тему на управляющем совете образовательной организации», — рассказала она Интерфаксу.

В свою очередь муфтий Москвы и Центрального региона России Альбир Крганов заявил, что не видит необходимости в переносе школьной линейки.

«Молитвы проходят рано утром, к восьми часам верующие уже будут дома, поэтому необходимости переносить День знаний на другое число в принципе нет», — сказал он агентству.

Ранее Крганов заявил о переносе Дня знаний в нескольких школах Москвы из-за празднования Курбан-байрама.

После этого вице-мэр Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко рассказал, что решение о переносе школьной линейки на День знаний было принято на совещании в департаменте образования столицы.

В школах Петроградского района Петербурга из-за Курбан-байрама могут провести торжественные линейки в зданиях, а не на улице, пишет «Фонтанка» со ссылкой на смольнинский комитет по образованию.

Курбан-байрам — один из двух главных праздников в исламе. В этом году он пройдет 1 сентября.